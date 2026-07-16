L’univers Harry Potter fait son retour à Bruxelles avec une exposition immersive

Harry Potter fait son retour à Bruxelles. Dix ans après la première exposition dans la capitale, une nouvelle immersion démarre ce jeudi à Brussels Expo avec des décors emblématiques, les accessoires et costumes originaux et des éléments de tournage.

Dix ans après une première exposition consacrée à Harry Potter à Brussels Expo, l’univers du célèbre sorcier fait son retour dans la capitale avec Harry Potter: The Exhibition, qui s’ouvre jeudi au Palais 2. Les organisateurs annoncent avoir enregistré 20.000 préventes avant l’ouverture au public.

■ Reportage de Rémy Rucquoi

Installée sur 3.500 mètres carrés, l’exposition est inspirée de celle de Londres et est présentée par ses producteurs comme la plus complète consacrée à l’univers Harry Potter. Elle rassemble des centaines d’accessoires, de costumes et d’éléments de décors issus des films Harry Potter, des Animaux fantastiques et de la pièce Harry Potter et l’Enfant maudit. Parmi les pièces exposées figurent notamment les costumes originaux des personnages ainsi que plusieurs baguettes utilisées dans les films.

Le parcours emmène les visiteurs à travers plusieurs lieux emblématiques de Poudlard et propose différentes expériences interactives, comme des cours de potions, de divination ou d’herbologie.

Bruxelles a été retenue comme étape de la tournée notamment en raison de sa position centrale, ont expliqué les producteurs Sam Perl et Hamza El Azhar. “La ville est facilement accessible pour les visiteurs venus de toute la Belgique, mais aussi des pays voisins”, ont-ils indiqué.

Présentée par Warner Bros. Discovery Global Experiences, Imagine et Eventim Live, l’exposition a déjà attiré plus de 4,6 millions de visiteurs dans le monde depuis son lancement en 2022. Elle restera accessible à Brussels Expo jusqu’au 8 novembre.