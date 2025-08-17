L’Union gagne face à un Standard en infériorité pendant plus d’une heure et vire en tête

L’Union Saint-Gilloise a enchaîné une troisième victoire de rang après son succès 3-0 face au Standard de Liège, samedi, lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League. Avec 10 points sur douze, l’Union s’empare de la tête du classement. Avec sept points, le Standard est provisoirement cinquième.

Huit minutes plus tard, c’est une tête d’Anan Khalaili que le gardien a dû repousser à même sa ligne. Après ces deux premiers gros avertissements, l’Union a finalement ouvert le score par Kevin Rodriguez qui a inscrit son deuxième but de la saison (23e, 1-0).

Mené, la tâche s’est compliquée pour le Standard avec l’exclusion de son attaquant Thomas Henry pour une deuxième carte jaune (25e). En infériorité, les ‘Rouches’ se sont pourtant créés leurs deux premières grosses occasions. Un tir de Casper Nielsen a été repoussé devant le but par un tacle Fedde Leysen (31e), avant que Saïd, libre de tout marquage, ne place son envoi au-dessus du cadre (35e).

Au retour des vestiaires, Charles Vanhoutte a touché la transversale (49e) mais ce n’était que partie remise avant le doublé de Rodriguez à l’heure de jeu. L’attaquant équatorien a inscrit son troisième but en l’espace d’une semaine.

Promise David a scellé la victoire de l’Union par un troisième but, en profitant d’une passe en retrait mal négociée par Hakim Sahabo pour planter son premier but de la saison (84e, 3-0). Les hommes de Mircea Rednic ont subi la première défaite de leur saison après deux victoires et un match nul.

Belga