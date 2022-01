L’Union dévoile sa nouvelle bière “1897”

Son exploit sportif valait bien une petite bière.

L’Union Saint-Gilloise n’en finit plus de surprendre. Non contente d’avoir accédé à l’élite du championnat belge de football, elle domine aujourd’hui cette première division de la tête et des épaules. L’exploit et 125 ans d’histoire valaient bien une petite bière et le club n’a pas renié ses supporteurs de toujours, en retenant la brasserie Cantillon, tout en ajoutant une touche de modernité avec la jeune brasserie En Stoemelings.

La “1897” (5,7% vol. alc.), dévoilée mardi, est une bière de type saison, à laquelle a été ajouté un peu de lambic.

Son nom n’a pas été trouvé au hasard puisqu’il marque l’année de création de l’USG.

La bière sera servie au “club house” et disponible à la boutique du club et à la brasserie ainsi que dans quelques établissements bruxellois.

avec Belga – Photo : Belga