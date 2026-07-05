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L’Union bat aisément l’équipe roumaine du FCSB en match amical

L’Union Saint-Gilloise, vice-championne et lauréate de la Coupe, a remporté son match amical 4-0 dimanche après-midi l’opposant au club roumain du FCSB (anciennement le Steaua Bucarest).

Avant la mi-temps, Mateo Biondic et Raul Florucz ont donné deux buts d’avance aux Bruxellois. Après la pause, Massire Sylla et Mohammed Fuseini ont également trouvé le chemin des filets.

Plus tôt cette semaine, mardi, l’USG a remporté une victoire convaincante (7-0) lors de son premier match amical de pré-saison face à Diegem Sport, club de deuxième division.

Le 31 juillet, l’Union disputera la Supercoupe de Belgique au stade Jan Breydel, l’antre du champion en titre, le Club de Bruges. Le 8 août, le club bruxellois donnera le coup d’envoi de sa nouvelle saison en Jupiler Pro League par un déplacement sur le terrain du KVC Westerlo.

Belga – Photo : Belga Image

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