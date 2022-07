Low Emission Zone : la Ligue des familles demande des alternatives adaptées aux ménages avec enfants

La Ligue des familles demande “autant d’ambition pour la mise en place d’alternatives à la voiture pour les familles, que pour la LEZ elle-même. “

Une nouvelle étape dans la mise en place de la Low Emission Zone (LEZ) a démarré le 1er juillet avec l’interdiction des véhicules diesel Euro 4. De nouvelles échéances sont attendues pour 2025, 2028 et 2035. Des mesures qui touchent particulièrement les ménages avec enfants, analyse la Ligue. Positivement, car la baisse de la pollution est bénéfique pour les petits, mais négativement également : “Si un Bruxellois sur deux n’a pas de voiture, c’est loin d’être le cas des familles : 80% des ménages avec enfants en possèdent au moins une. Et plus la famille compte d’enfants, plus le recours à la voiture augmente.”

Dans un communiqué, l’association demande que le développement des alternatives à la voiture pour les familles corresponde au calendrier de la LEZ. Sans quoi, “de nombreuses familles vont se retrouver contraintes d’acheter une nouvelle voiture.”

Les familles sont prêtes à adopter des modes de déplacement alternatifs à la voiture, continue la Ligue. Selon une enquête qu’elle a réalisée auprès de 1 700 parents, “8 sur 10 se déclarent prêts à emprunter davantage les transports en commun et 7 sur 10 le vélo si ces modes de déplacements sont rendus plus accessibles et sécurisés.” Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à le faire. “Mais la possibilité de le faire dépend fortement de la situation personnelle (distance domicile-crèche-école(s)-lieu de travail, aide pour les enfants…) et des infrastructures à proximité (desserte de transports en commun, parking pour vélo…).”, constate encore la Ligue des familles.

La Ligue des familles a évalué les besoins sur le terrain en fonction du calendrier de la LEZ :

►Une meilleure accessibilité des transports en commun aux poussettes. “Si, en moyenne, 35 arrêts prioritaires de la STIB sont aménagés chaque année, il faudra encore 18 ans avant que la liste soit épuisée : nous serons en 2040. A chaque échéance de la LEZ d’ici là, les arrêts « prioritaires » ne seront toujours pas accessibles aux parents avec poussette.”

►Davantage de parkings vélos. L’offre de parkings sécurisés en rue reste insuffisante, avec 8000 personnes sur liste d’attente. Quant à l’offre de parkings pour les vélos cargo familiaux, elle est quasi inexistante, dénonce encore la Ligue des familles.

►Une mobilité partagée plus adaptée : les Villo et Cambio ne comprennent pas de sièges enfant et ne sont donc pas adaptées aux déplacements en famille.

