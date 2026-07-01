Lotto Super League : Luna Vanzeir quitte Anderlecht après deux saisons pour s’engager au Werder Brême

Luna Vanzeir n’évoluera plus en Lotto Super League la saison prochaine. L’attaquante des Red Flames, 23 ans, a été transférée du Sporting d’Anderlecht au Werder Brême, ont annoncé les deux clubs mercredi. La durée de son nouveau contrat n’a pas été précisée par le club allemand, qui a fini 6e de la Frauen Bundesliga la saison dernière.

Luna Vanzeir, la sœur de l’attaquant de La Gantoise Dante Vanzeir, jouait à Anderlecht depuis 2024. En deux ans, elle a marqué à 28 reprises, dont 13 cette saison. Elle avait notamment été buteuse lors de la finale de la Coupe de Belgique remportée face à Zulte Waregem (3-0) le 30 mai.

L’attaquante, qui a joué cinq matchs internationaux avec les Red Flames depuis 2021, a porté le maillot d’Oud-Heverlee Louvain et Genk avant de jouer pour Anderlecht et connaîtra donc sa première expérience à l’étranger. Citée dans le communiqué publié mercredi par le Werder, elle s’est réjouie d’évoluer bientôt dans “l’un des championnats les plus disputés du monde”: “j’ai hâte de vivre cette nouvelle expérience et de relever ce défi.”

De son côté, l’entraîneuse brémoise Friederike Kromp a loué la polyvalence de sa nouvelle joueuse, “capable d’évoluer aussi bien en attaque qu’en tant que médiane offensive. Techniquement douée, elle représente un danger constant devant le but. Très ambitieuse, elle cherche sans cesse à progresser et pourra jouer un rôle important dans notre effectif dès ses débuts.”

Vanzeir rejoint huit autres Red Flames en Frauen Bundesliga. Lisa Lichtfus, Féli Delacauw et Valesca Ampoorter évolueront la saison prochaine à Hoffenheim, club qu’a quitté Jill Janssens pour rejoindre l’Union Berlin, où jouent Hannah Eurlings et Amber Tysiak. Jarne Teulings évolue elle à Francfort et Jasmien Mathys s’est récemment engagée pour le RB Leipzig.

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