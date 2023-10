Livraison de F-16 à l’Ukraine: “Ce qui s’est passé hier est odieux et irresponsable”

“Ce qui s’est passé hier est totalement irresponsable, c’est un tour de passe-passe”, réagit le député fédéral Georges Dallemagne (Les Engagés) dans Bonjour Bruxelles après la visite du président ukrainien Zelensky à Bruxelles. “D’abord on nous a dit: c’est impossible d’envoyer des F-16. Puis: on va quand même en envoyer. Et puis on nous annonce que c’est le prochain gouvernement qui va décider. Non seulement, nous sommes en deçà de ce qu’on devrait faire pour l’Ukraine, et en plus on essaye de se vanter de choses que finalement on ne réalise pas. C’est odieux et irresponsable par rapport aux dizaines voire aux centaines de morts tous les jours sur le front. ”

La décision finale de livrer des F-16 à l’Ukraine reviendra bien au gouvernement en place en 2025, a confirmé mercredi soir le Premier ministre Alexander De Croo. Le chef du gouvernement fédéral était interpellé à ce sujet lors du débat portant sur sa déclaration de politique générale. Plus tôt ce mercredi, la Belgique a annoncé à Bruxelles, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu’elle mettra à disposition les chasseurs-bombardiers à partir de 2025.

“L’aide de la Belgique à l’Ukraine est inférieure aux recettes qu’elle touche des avoirs russes qui sont bloqués ici”, précise encore Georges Dallemagne ce jeudi. “En quelque sorte, ce sont les oligarques russes qui payent. C’est ce qui se passe aujourd’hui. Et encore, nous avons dépensé 400 millions en Ukraine, alors que nous avons pour cette année 822 millions de recettes de ces avoirs russes. Donc il y a, en plus, de l’argent qui rentre dans les caisses belges.”

La Belgique s’est engagée en mai à rejoindre la “coalition F-16” dirigée par le Danemark et les Pays-Bas mais, à la différence de ces deux pays, il n’était pas question pour elle de fournir des avions à l’Ukraine. Ces avions de combat étaient nécessaires pour maintenir la capacité opérationnelle de la Belgique jusqu’à ce qu’elle dispose des F-35 appelés à remplacer les F-16, disait-on. L’investissement belge consistait donc, jusqu’à présent, dans la formation des pilotes et des techniciens, en utilisant d’ailleurs deux F-16 belges.

Il y a trois semaines, le MR a cependant obtenu qu’une étude soit réalisée sur l’utilisation des F-16 une fois qu’ils seront déclassés, c’est-à-dire retirés du service. Contrairement à la position observée encore la semaine passée, il apparaît bien que la Belgique sera en mesure de livrer ses F-16 à l’Ukraine. Leur nombre n’est pas précisé. Outre le MR, le CD&V a aussi plaidé pour une livraison plus rapide des F-16 .