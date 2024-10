Litige autour des panneaux électoraux à Woluwe-Saint-Pierre : un accord trouvé au sein du collège communal

La répartition des panneaux électoraux a été revue après une interpellation de certains partis.

Dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre, Les Engagés et Open VLD/MR ont décidé de faire campagne ensemble en vue des prochaines élections communales sous la dénomination LB-Liste Bourgmestre (tirée par le bourgmestre actuel, Benoit Cerexhe). Une campagne commune qui se traduit aussi dans leur affichage sur lequel on voit les candidats représentés sur fond bleu et turquoise.

Jusque là, rien d’illégal… Mais ce qui choque les partis adverses, c’est la place qu’ont pris ces affiches sur les neuf panneaux communaux, la liste Les Engagés-Open VLD/MR estimant qu’elle pouvait utiliser la place normalement destinée à chacun des partis la composant pour sa liste unique. Au cœur du litige : une différence d’interprétation de l’ordonnance de police votée plus tôt cette année au conseil communal. Face à cette situation, les partis Ecolo/Groen, Défi et le PS/Vooruit ont saisi les autorités communales.

Le collège communal – composé de la Liste du Bourgmestre 1150, d’Ecolo-Groen et de DéFI – a finalement décidé de revoir cette répartition. “Dans un souci d’équité et vu l’absence de listes non représentées au conseil communal, [le collège communal] a décidé de diviser l’espace sur chaque panneau électoral communal en quatre colonnes égales entre LB-Liste Bourgmestre, Ecolo-Groen, DéFI l’Alternative et Citoyens + PS-Vooruit, de sorte que chacune disposera d’une colonne de +- 2,40 m de large“, ont reçu par mail les différentes sections locales.

“La démocratie a gagné”

“Le service juridique a confirmé que notre interprétation de l’ordonnance était correcte“, précise néanmoins le bourgmestre Benoit Cerexhe. “Il faut dire qu’une liste commune comme la nôtre représente une situation inédite dans la commune. Étant donné qu’il restait des places sur les panneaux communaux, qui n’ont pas été utilisées par de potentielles nouvelles listes candidates, nous avons décidé de scinder les neuf panneaux concernés en quatre“. Par cette “solution pragmatique“, le mayeur espère un climat “apaisé” pour la fin de la campagne.

“La démocratie a gagné“, se réjouit quant à elle la Première échevine Caroline Lhoir, pour le groupe Ecolo-Groen. “Ce litige a au moins eu pour mérite de poser le débat pour les prochaines élections. Notre groupe estime qu’il serait intéressant de revoir ce règlement sujet à plusieurs interprétations et qui pose donc des questions démocratiques.” “Cinq ans, nous avons encore le temps de nous retourner et d’autres adaptations devront certainement être faites”, réagit le bourgmestre.

Il a donc été demandé aux différentes listes se présentant dans la commune un nouveau plan d’affichage tenant compte des dimensions 2,40 m de large sur 2,40 m de hauteur, afin que les services communaux puissent procéder au changement, ce qui a été fait ce mercredi.

Victor de Thier – Photo : BX1