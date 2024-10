L’intérieur du Musée & Jardins van Buuren à Uccle sélectionné pour le Challenge Patrimoine 2024

Il est en compétition avec six autres joyaux du patrimoine culturel belge.

L’Institut royal du Patrimoine artistique et la Loterie Nationale ont annoncé le lancement du Challenge Patrimoine 2024. Sept joyaux du patrimoine culturel belge sont sélectionnés pour cette quatrième édition. Parmi ces joyaux se retrouve l’intérieur du Musée & Jardins van Buuren à Uccle.

“Le Musée & Jardins van Buuren est une villa Art déco emblématique construite entre 1924 et 1928. Après la mort de son mari en 1955, Alice van Buuren a transformé la maison en musée afin de préserver leur collection et de partager leur mode de vie avec le public. L’endroit est aujourd’hui confronté à un défi majeur : la restauration de son intérieur d’origine. Le mobilier, les textiles et les boiseries, conçus par des artistes de renom tels que Studio Dominique, Sonia Delaunay et Jaap Gidding, présentent des signes d’usure après près d’un siècle“, expliquent les organisateurs.

Préserver cet intérieur “rare et original”

Ce challenge permet au patrimoine lauréat de “bénéficier des services de l’IRPA ‒ étude, conservation, restauration et valorisation ‒ d’une valeur de 25.000 euros, afin d’assurer sa préservation pour l’avenir“. Le Musée et Jardins van Buuren veut “préserver cet intérieur rare et original“. “Si une partie du mobilier de la maison a été restaurée au cours des 15 dernières années, les prochaines étapes concernent les objets qui sont restés inchangés depuis 100 ans et qui n’ont jamais été restaurés. Tout d’abord, il sera nécessaire d’examiner minutieusement les boiseries, les tapisseries ou les tissus qui présentent des signes d’usure, de décoloration ou d’autres dommages. L’intérieur sera ensuite traité dans le respect des matériaux et des techniques d’origine.”

Le public peut choisir son joyau favori en votant pour lui entre le 24 octobre 2024 et le 16 février 2025 inclus sur challengepatrimoine.be.

Rédaction – Photo : Musée et Jardins van Buuren