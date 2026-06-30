L’Inspection économique enquête sur les frais cachés des applis de stationnement

À la demande du ministre de la Protection des consommateurs, Rob Beenders (Vooruit), l’Inspection économique a ouvert une enquête sur les tarifs pratiqués par les applications mobiles de stationnement, écrit mardi Het Belang van Limburg.

Une enquête de l’organisation de défense des consommateurs Testachats a révélé début juin un manque de transparence dans le secteur.

4411, Seety, EasyPark ou encore Yellowbrick… Sur les plateformes de chacun de ces prestataires, les clients doivent souvent chercher eux-mêmes si un tarif exceptionnel s’applique, tandis que des frais de transaction s’ajoutent généralement au coût du stationnement. Résultat: la facture peut s’avérer plus salée qu’attendu.

Le Service public fédéral Économie s’est saisi du dossier dans la foulée de la publication de cette enquête. “L’Inspection économique va se pencher sur d’éventuelles pratiques commerciales trompeuses et sur la transparence des tarifs”, a annoncé un porte-parole des autorités, sans préciser les entreprises ciblées en raison du secret de l’enquête.

Belga