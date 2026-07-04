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L’inflation dans les supermarchés négative selon les calculs de Testachats, une première

Caddie Supermarché Panier - Belga Eric Lalmand

L’inflation sur un panier de courses, calculée par Testachats, est devenue négative (-0,41%) pour la première fois, communiqué samedi l’organisation de consommateurs. Malgré la guerre au Moyen-Orient et la hausse des prix des carburants et du gaz, l’inflation a donc continué de baisser en juin.

Testachats suit depuis 2021 les prix chez Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Aldi et Lidl et calcule l’évolution des prix de différents produits sur la base de plus de 3.000 prix relevés dans ces magasins.

Bien que l’inflation a baissé, certains produits ont tout de même augmenté en juin. Les boissons alcoolisées (+3%) et la viande (+2,5%) sont particulièrement touchées. La viande d’agneau a notamment augmenté de 14%, précise l’organisation.

Les légumes (-5%), les fruits (-3%), les produits surgelés (-3%), les produits de la section poisson (-2%) et l’alimentation pour animaux (-1%) ont au contraire le plus baissé au mois de juin.

Testachats note toutefois que presque tous les produits sont, en moyenne, moins chers en France. “Les produits d’entretien, les boissons non alcoolisées et l’eau, notamment, sont nettement moins chers de l’autre côté de la frontière. Pour l’alimentation, les fruits et légumes, les différences de prix sont un peu moins importantes, mais permettent néanmoins de faire des économies”, note l’organisation de consommateurs.

Belga

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