L’immigration vers la Belgique fut stable en 2024, selon Myria

Le nombre d’immigrations vers la Belgique s’est stabilisé en 2024 après les niveaux exceptionnellement élevés observés depuis le début de la guerre en Ukraine (février 2022), selon un rapport annuel du Centre fédéral Migration (Myria) publié mercredi.

En 2024, la Belgique a enregistré 194.212 immigrations (dont 22.506 de ressortissants belges), soit une très légère baisse (- 0,3%) par rapport à 2023. Malgré cette diminution, le nombre total est supérieur à celui observé avant la pandémie de Covid-19 (174.591 en 2019, 166.894 en 2018), note le rapport.

Pour la troisième année consécutive, l’immigration liée à la guerre en Ukraine continue d’influencer les dynamiques migratoires en Belgique, d’après les chiffres compilés par Myria. Les ressortissants de pays tiers sont ainsi plus nombreux que les citoyens de l’UE parmi les nouveaux arrivants, une situation inhabituelle avant 2022.

En 2024, 48% des immigrants étrangers provenaient d’un pays de l’UE et 14% d’un pays européen hors UE, 17% provenaient du continent asiatique, 16% d’Afrique et 5% d’Amérique. Parmi les principales nationalités, la Roumanie arrive en tête avec 18.845 immigrations (11%), suivie de la France (8%), de l’Ukraine (7%), des Pays-Bas (5%), de l’Espagne et du Maroc (4% chacun).

Au niveau de la répartition des immigrants étrangers sur le territoire belge, près de trois immigrants étrangers sur dix se sont installés en Région de Bruxelles-Capitale, tandis que 16,6% ont choisi la province d’Anvers.

Pour ce qui est des émigrations d’étrangers, le nombre total a très légèrement progressé en 2024 (+0,09%). Les émigrations diminuent faiblement pour les ressortissants de pays tiers (-1%), malgré la proportion importante d’Ukrainiens (6,3%). À l’inverse, la hausse des émigrations se poursuit parmi les citoyens de l’UE, atteignant 61.338 départs de Belgique en 2024, soit la valeur la plus élevée jamais enregistrée.

Le nombre de premiers titres de séjour délivrés aux personnes nées à l’étranger s’est élevé à 139.406, un chiffre globalement stable (-0,2%) par rapport à 2023. Un total de 80.576 premiers titres de séjour ont été délivrés à des ressortissants de pays tiers, dont 15% à des Ukrainiens (qui bénéficient majoritairement de la protection temporaire), ce qui en fait la nationalité la plus représentée.

Concernant les raisons, 34% des premiers titres de séjour délivrés à des ressortissants de pays tiers l’ont été pour des raisons familiales, 16% pour des raisons liées à la protection internationale, 14% à la protection temporaire, 13% pour des raisons liées aux études et 10% pour des raisons liées à une activité rémunérée. Les citoyens de l’UE furent 58.830 à avoir obtenu un premier titre de séjour, principalement pour des raisons liées à une activité rémunérée (51%) ou pour des raisons familiales (24%).

Belga