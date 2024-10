Liban : le vol militaire belge a décollé de Beyrouth vers Bruxelles avec 111 passagers à bord

L’appareil militaire belge parti jeudi matin de Cologne (Allemagne) pour rapatrier des Européens de Beyrouth a décollé de la capitale libanaise en direction de Bruxelles, a annoncé jeudi en fin de journée la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib.

À son bord se trouvent 58 Belges et ayants droit et 53 Néerlandais, Français et Luxembourgeois, soit 111 passagers. L’avion est attendu vers 21h15 à Melsbroek. “Le nombre de Belges ayant exprimé le souhait de quitter le Liban a augmenté ces derniers jours. Il était donc important pour nous de proposer un vol rapidement”, a commenté la ministre. Plus de 150 Belges et ayants droit ont déjà pu quitter le pays depuis la semaine passée. On parle ici des ressortissants qui ont pris l’un des deux vols néerlandais ou le vol belge, sans compter les Belges qui avaient réservé un vol commercial. “Nous suivons la situation sur place, et continuerons à accompagner et à soutenir les Belges qui vivent au Liban et à fournir des solutions à ceux qui veulent partir”, ajoute la ministre.

Tous les Belges enregistrés auprès de l’ambassade (1.800) avaient été contactés et informés du vol. Ceux qui avaient exprimé l’intention de quitter le Liban ont été contactés à plusieurs reprises, jusqu’à ce jeudi matin, selon les Affaires étrangères. D’autres ont signalé qu’ils comptaient peut-être quitter le pays plus tard. L’organisation des départs assistés de ressortissants belges depuis le Liban s’inscrit dans la coordination européenne mise en place au travers du mécanisme européen de protection civile (UCPM). Ce mécanisme permet entre autres une coordination des réponses apportées par les différents pays et une mise en commun des moyens.

Initialement, il était prévu qu’un Airbus A330 parte mercredi vers Beyrouth avec du matériel médical pour une valeur de 150.000 euros pour les autorités libanaises, et qu’il revienne à Bruxelles avec des Belges et des Européens. Mais l’appareil a dû faire demi-tour au-dessus de la mer Adriatique en raison d’un problème technique. Un autre appareil est donc parti de Cologne ce matin vers 10h.

Belga