L’Hôpital d’Etterbeek-Ixelles (HIS) se dote d’une nouvelle IRM, “pour des examens plus rapides et qualitatifs”

Un nouvel appareil à IRM entre en fonction sur le site d'HIS Etterbeek-Ixelles.

Ce nouvel outil, au design futuriste, a tout d’une petite révolution : les Hôpitaux Iris Sud ont fait l’acquisition d’un nouvel appareil d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), pour son site d’Etterbeek-Ixelles. “Le champ magnétique est le même que sur l’ancienne machine, mais les gradients sont plus puissants, donc les images sont de meilleure qualité, avec une meilleur résolution, et les examens sont plus rapides“, nous explique le docteur Carine Neugroschl, cheffe du service d’imagerie médicale des Hôpitaux Iris Sud, “le contrat prévoit aussi une mise-à-jour annuelle avec de nouvelles fonctionnalités, pour rester à la pointe“.

Pour les patients, la nouvelle machine intègre davantage de confort, avec des éclairages d’ambiance, de la musique, de la projection de films, et un anneau plus large autour des patients, “qui se sentent moins enfermés, c’est important pour les claustrophobes“, indique Carine Neugroschl. Outre le confort des patients, ce nouveau dispositif est aussi un atout pour les technologues “en matière de facilité du placement des patients : ils ne doivent plus changer constamment les antennes, ni les porter entre chaque patient, alors que ces antennes sont lourdes et fragiles“.

Un bijou à plus d’un million d’euros

Pour obtenir cette nouvelle machine, les Hôpitaux Iris Sud ont dû débourser la coquette somme d’environ 1.500.000€, même si “les coûts ont pu être réduits en raison de la présence initiale d’une IRM Philips avec certaines reprises possibles de matériel et des installations existantes“.

En effet, le site d’Etterbeek-Ixelles était déjà doté d’une IRM à haut-champ 3T, “installée il y a quatorze ans. C’était la dernière IRM de ce type, et les pièces de rechange étaient garanties jusqu’au 31 décembre 2022. Les hôpitaux reçoivent des subsides pour compenser les coûts énormes de l’exploitation de l’IRM, et ces subsides ne seront plus donnés à Bruxelles pour tout nouvelle machine installée après 2023… Il était donc indispensable de l’installer cette année“.

Le chantier d’installation de la nouvelle IRM avait débuté en mars dernier, et s’est achevé il y a quelques jours.

Plus de confort pour les consultations

Outre cette nouvelle machine, l’hôpital a également rénové ses abords, avec une nouvelle salle de consultation : ainsi, les espaces de consultation, de préparation, de protocole ainsi que les cabines et salles d’attentes ont été remises à neuf, ainsi que les mêmes espaces côté scanner.

Ainsi, “les espaces sont mieux indiqués, plus confortables, modernes et agréables. Quant à la salle de préparation, où les patients sont pris en charge pour mettre une perfusion et les détendre avant l’examen, elle est plus grande et moins encombrée : tout ce temps de préparation à l’extérieur de la machine permet de réduire le temps passé par le patient dans l’aimant“, précise la cheffe du service d’imagerie médicale. En outre, “les patients sont suivis par des écrans de surveillance installés à l’intérieur de la salle IRM, ce qui signifie que le personnel soignant ne devra plus se trouver à l’intérieur de la salle pour surveiller le patient qui le nécessite, dans le cadre d’un monitoring cardiaque, par exemple“.

ArBr – Photos et visuels : Hôpitaux Iris Sud