L’extension du métro Nord va-t-elle coûter trop cher ? Débat dans le duel de + d’Actu

L’extension de la ligne de métro 3 va-t-elle coûter trop cher ? Pour en débattre, Fabrice Grosfilley reçoit ce lundi sur le plateau de + d’Actu, Ibrahim Dönmez, député bruxellois (PS) et Michel Hubert, professeur de sociologie à l’université Saint-Louis et à l’ULB.

Le projet actuel prévoit la construction d’un nouveau tronçon qui reliera la gare du Nord à Bordet en traversant les communes de Schaerbeek et Evere, la transformation du pré-métro en métro entre la station Albert et la gare du Nord. A terme, l’idée est de créer d’ici 2032 une grande ligne de métro qui reliera Albert à Bordet. La traversée du sud au nord de Bruxelles devrait ainsi pouvoir se faire en 20 minutes. Budget total envisagé : 1,6 milliards d’euros.

“C’est un projet qui nous tient à cœur. C’est une décision politique qui a été prise en 2009 lorsque j’étais au Conseil d’administration de la Stib. C’est donc un dossier que je suis bien. Je pense que c’était la solution et que c’est encore la solution qui est la meilleure pour pouvoir transporter un maximum de personnes et éviter la congestion. C’est une solution pour la mobilité et l’avenir”, estime Ibrahim Dönmez, député bruxellois (PS) et habitant de Schaerbeek.

Un avis que ne partage pas le professeur Michel Hubert : “Je pense que cette extension du métro ne va pas résoudre le problème de la congestion dans le nord de Bruxelles, c’est une première chose. Pour ce qui concerne la question du budget, effectivement, ce n’est pas moi qui le dit, c’est le ministre Sven Gatz lui-même qui évoque le problème en disant qu’on ne pourra pas continuer avec un investissement qui est actuellement hors budget de 500 millions par an pour des grands travaux de mobilité et que la situation financière de la région est tellement dégradée. Elle l’était déjà avant la crise du Covid. Elle s’est aggravée depuis. On parle d’une dette de plus de 8 milliards d’euros pour fin 2022. Donc la question qui se pose aujourd’hui est de savoir si c’est bien raisonnable effectivement de se lancer dans des travaux de construction de l’extension vers le nord sachant que les budget qui seront nécessaires pour cette extension sont plus importants que ceux qu’on consacre déjà aux travaux qui sont en cours sur la section existante du tunnel”.

