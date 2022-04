L’examen d’entrée en médecine deviendra un concours d’entrée à partir de 2023

L’accès aux études de médecine et de dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles sera organisé à partir de 2023 sur base non plus d’un examen d’entrée comme actuellement, mais bien d’un concours d’admission où seul un nombre prédéterminé de lauréats pourra entamer ces études.

Cette décision fait partie d’un accord trouvé vendredi entre le gouvernement fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le nombre de quotas Inami, un dossier à l’origine de biens de tensions communautaires depuis des années.

En échange de ce concours d’admission, la Fédération a reçu la garantie que tous les étudiants en cours de formation disposeront d’un numéro Inami.

Par ailleurs, le nombre de numéros Inami sera sensiblement relevé à lavenir, afin notamment de disposer de plus de médecins généralistes au sud du pays où le métier est en pénurie depuis plus années.

Une nouvelle méthodologie pour déterminer le nombre de médecins nécessaires dans les années à venir a été agréé par les différentes parties.

“Aujourd’hui, nous clôturons un chapitre épineux qui s’est éternisé pendant plus de 25 ans“, s’est félicité le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke. “Nous repartons d’une feuille blanche sur la base d’une estimation objective des besoins par la commission de planification fédérale“.

Réaction des étudiants

La Fédération des Étudiants Francophones et les représentants des étudiants en médecine de l’UMons et de l’UCLouvain explique dans un communiqué regretter “amèrement l’accord entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Gouvernement Fédéral de mettre en place un concours qui n’arrangera ni la situation désastreuse de la médecine en Communauté Française, ni les inégalités d’accès aux études.”

Avec Belga