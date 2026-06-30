L’ex-échevin Michel De Herde renvoyé devant le tribunal correctionnel, confirme le parquet

Le parquet de Bruxelles a confirmé mardi le renvoi de l’ancien échevin schaerbeekois Michel De Herde (ex-DéFI) devant le tribunal correctionnel, sans faire d’autre commentaire sur le dossier. Cette confirmation intervient après que Le Soir a publié l’information.

“Le parquet confirme que le dossier a fait l’objet d’un renvoi au tribunal correctionnel. Nous ne ferons pas d’autres commentaires”, a indiqué le ministère public à Belga.

Selon les informations publiées par Le Soir, Michel De Herde comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Bruxelles à partir de novembre prochain pour répondre de plusieurs préventions, notamment de viols, d’atteintes à l’intégrité sexuelle, de harcèlement aggravé, de comportements sexistes ainsi que de détention et d’acquisition d’images de violences sexuelles sur mineurs.

L’affaire a débuté en 2022 après une plainte déposée par l’échevine schaerbeekoise Sihame Haddioui (Ecolo). L’enquête s’est ensuite élargie à d’autres faits présumés. En février 2023, Michel De Herde a été inculpé notamment pour viol sur mineur de moins de 16 ans et détention d’images de violences sexuelles sur mineurs.

En août 2024, le parquet de Bruxelles a requis son renvoi devant le tribunal correctionnel. Le ministère public avait alors indiqué que l’enquête avait identifié sept victimes et confirmé des poursuites, notamment pour viol et atteinte à l’intégrité sexuelle, avec les circonstances aggravantes de harcèlement et de comportement sexiste.

Michel De Herde conteste les accusations portées contre lui. Son avocat avait déjà indiqué qu’il souhaitait un débat public devant le tribunal.

Belga – Photo : Belga