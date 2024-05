L’Europe sous les feux des projecteurs le 9 mai à Bruxelles

Chaque année, le 9 mai est commémoré dans l’ensemble des États de l’Union européenne. Cette date marque l’anniversaire de la Déclaration Robert Schuman en 1950, considérée comme l’acte de naissance de l’Union européenne.

La Journée de l’Europe sera célébrée le jeudi 9 mai à Bruxelles. Cette année, les festivités se déroulent dans un contexte particulier: la présidence belge du Conseil de l’UE entame sa dernière ligne droite et les élections européennes du 9 juin approchent à grand pas.

A Bruxelles, les festivités débuteront à l’entrée du parc du Cinquantenaire à 10h00. Un hommage sera rendu à Robert Schuman, ancien ministre français des Affaires étrangères et artisan de la construction européenne. A quelques kilomètres de là, le Manneken-Pis revêtira son plus beau costume européen, au son d’une fanfare. Dès 11h00, les citoyens et citoyennes pourront poser toutes leurs questions sur l’Europe et les élections aux équipes de la Représentation de la Commission européenne en Belgique et du Bureau de liaison du Parlement européen, qui tiendront un stand sur la place Agora.

Autre rendez-vous: à 13h00, les carillons du parlement fédéral et de la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule joueront à l’unisson l’hymne européen. Cet extrait du prélude de “L’Ode à la joie” de la 9e symphonie de Beethoven résonnera également au même moment dans plusieurs autres villes de Wallonie (Gembloux, Enghien, Verviers, Liège, Huy, Fosses-La Ville, Stavelot, Soignies, Wavre, Ath et Malmedy) et de Flandre (Termonde, Gand, Saint-Nicolas, Louvain, Mol, Steenokkerzeel et Ypres). Dans l’après-midi, les rues aux alentours de la Grand-Place s’empliront d’animations musicales et d’artistes de rue.

La journée s’achèvera à l’Ancienne Belgique, autour d’une rencontre-débat sur le thème de la musique, en présence notamment de la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. Elle sera suivie d’un concert pour célébrer la 10e édition du Liveurope’s celebration of Europe Day. Le drapeau européen sera hissé au Palais Royal, à l’Atomium ainsi que sous les arches du Cinquantenaire.

Belga