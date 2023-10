“L’Europe a donné carte blanche à Israël pour réprimer le Hamas et les Palestiniens”

Une manifestation de soutien des associations Belgo-palestiniennes se déroule ce mercredi soir à Bruxelles. Les manifestants appellent à un cessez le feu et demandent que les Palestiniens soient aussi entendus.

Le rassemblement avait lieu devant les Affaires étrangères. Il a débuté vers 17h00 et a réuni pas moins de 1000 personnes, selon les associations. La foule réunissait militants, politiques, citoyens ou des familles. Seule la FGTB a renoncé à participer vu le “contexte actuel, un risque accru de récupération et d’instrumentalisation de cet appel” comme elle l’a précisé dans un communiqué.

Le message s’est voulu pacifiste et réclame un cessez-le-feu. “Nous voulons lancer un message à nos gouvernements sur le besoin de protéger les populations civiles, tant palestiniennes qu’israéliennes”, a déclaré Grégory Mauzé, membre de l’association Belgo-Palestinienne au micro de Meryem Laadissi. “Pour l’instant, on voit que l’Union Européenne a donné une carte blanche à Israël pour réprimer le plus violemment possible le Hamas et la population palestinienne sans distinction. Le discours doit changer”.

Un autre rassemblement a eu lieu également place Schuman. Cette fois organisé par le Centre Communautaire Laïc juif. Une manifestation en soutien aux israéliens kidnappés par le Hamas. Selon les derniers chiffres, ils seraient 130 otages aux mains des terroristes.