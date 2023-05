Les transports en commun fortement impactés par la manifestation de lundi

La manifestation nationale prévue lundi à Bruxelles contre le dumping social et les “attaques sévères portées au droit de grève” aura un impact non négligeable sur les transports en commun dans toutes les régions du pays, font savoir sur leurs sites internet les différentes sociétés de service public. Seule la SNCB circulera normalement.

Le réseau de la Stib sera fortement perturbé ce jour-là, prévient la société bruxelloise, qui invite ses voyageurs à “prendre toutes les précautions nécessaires et à s’organiser en conséquence dans la mesure du possible”. En raison de la participation à la manifestation d’une partie du personnel de la Stib, tant la circulation des métros que des trams et des bus sera affectée. De plus, certaines lignes de surface seront dérangées par le passage du cortège. Le contact center de la Stib (070/23.20.00) sera ouvert dès 6h00 lundi et les pages Facebook et Twitter, ainsi que l’application et le site internet, informeront les voyageurs en temps réel.

Des perturbations sont également à craindre sur le réseau Tec. L’opérateur de transport public actif en Wallonie invite dès lors ses voyageurs à consulter la liste des parcours supprimés sur son site web ou à consulter la page Facebook du Tec. L’entreprise conseille par ailleurs à ses usagers “d’envisager une alternative”. Du côté de la société de transports en commun flamande, environ 55% des voyages seront assurés. Les voyageurs sont ici aussi invités à consulter le site web de la société ou le planificateur d’itinéraire. La SNCB, quant à elle, ne prévoit aucun impact sur le trafic ferroviaire.

Entre 10.000 et 15.000 personnes sont attendues lundi, dans la capitale, pour protester contre le dumping social et les “attaques sévères portées au droit de grève”, dans le cadre d’une manifestation nationale organisée par le front commun syndical (CSC, FGTB et CGSLB).

