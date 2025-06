Les TGV Bruxelles-Londres redirigés vers des itinéraires secondaire : les temps de trajets sont allongés

Les TGV reliant Bruxelles à Londres doivent emprunter une partie du réseau classique mercredi matin en raison d’un vol de câbles survenu à hauteur de Lille, indique la compagnie ferroviaire Eurostar. Le temps de trajet était donc allongé.

Le gestionnaire du rail français, SNCF Réseau, a connu “un important acte de malveillance à Lille: plus de 600 mètres de câble ont été volés ou coupés au sud de la gare de Lille Europe“, a indiqué la SNCF à l’AFP. “Les impacts sont essentiellement sur le trafic des trains à grande vitesse“, au départ et à l’arrivée de Lille Europe et Lille Flandres, mais le trafic des TER (trains régionaux) est “possible“, a-t-elle ajouté.

Ce vol a des conséquences sur tous les services Eurostar entre Londres et Bruxelles, explique la compagnie à l’agence Belga. “Les trains sont redirigés vers des itinéraires secondaires, ce qui allonge la durée des trajets. Les clients ont été contactés directement. Eurostar conseille à ceux qui devaient voyager aujourd’hui de reporter leur voyage avec des échanges gratuits et des remboursements disponibles.”

Belga