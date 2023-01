Les témoignages contre un agresseur sexuel à Ixelles se multiplient : les autorités appellent à porter plainte

De nombreux témoignages apparaissent sur les réseaux sociaux concernant des actes commis par un homme dans les quartiers étudiants d’Ixelles. Celui-ci interpellerait des jeunes femmes et les contraindrait à l’embrasser.

Le compte Instagram @collages_feministes_bruxelles a recueilli plusieurs témoignages similaires. “On a reçu un témoignage d’une fille qui parlait d’une situation arrivée à ses deux potes”, raconte une administratrice du compte auprès de la DH. “Et puis, ça a été une déferlante”. Elle estime le nombre de témoignages entre 50 et 100, tous avec un procédé plus ou moins similaire.

Contactée par nos confrères, la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles assure être au courant de l’affaire et encourage les victimes à prendre contact, ainsi qu’à porter plainte. Selon la DH, au moins une plainte a été déposée et une plainte commune serait envisagée. La commune assure prendre ces témoignages au sérieux et a prévenu les commerçants du quartier. Une vigilance particulière des patrouilles de police et des gardiens de la paix est également annoncée.

En parallèle, un rassemblement en soutien à une jeune fille récemment agressée sur le campus de la Plaine a lieu ce mardi soir sur ce même campus pour appeler l’ULB à prendre davantage de mesures de prévention.

V.d.T. – Photo : Google Map