Les syndicats infirmiers et médicaux refusent la vaccination par les pharmaciens

“Nous ne remettons nullement en cause la qualité de la formation des pharmaciens belges. Cependant, nous respectons les principes fondamentaux des activités quotidiennes et des prestations de chaque professionnel de la santé quant à son niveau de responsabilité et de compétence”, indiquent-ils dans un communiqué commun.

“La vaccination ne se limite pas à un acte technique. Elle est entourée notamment d’une réflexion clinique, de bonne pratique tant dans la préparation, l’administration et le suivi vaccinal que dans la capacité d’évaluer le risque de complication, voire de choc anaphylactique, ainsi que dans la capacité à reconnaître un problème clinique et d’y répondre de manière appropriée et sécuritaire”