Les syndicats d’enseignements déposeront un préavis de grève

Les syndicats de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) viennent d’annoncer qu’ils déposeront un préavis de grève lundi 28 août. La raison : le décret sur le développement des compétences et l’évaluation des enseignants.

Les syndicats libéraux et socialistes, dans l’enseignement, souhaitent des modifications dans les écoles : une réduction de la taille des classes, la valorisation de l’enseignement qualifiant ou encore l’alignement du rythme scolaire de l’enseignement supérieur à celui nouvellement adopté par l’enseignement obligatoire.

De plus, les syndicats déplorent le décret du 19 juillet approuvé par le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce décret comprend en autres, un certain nombre de formations, si des carences au niveau du corps enseignement sont toujours présentes par la suite, une procédure d’évaluation sera enclenchée, un plan d’accompagnement sera installé et si aucun progrès n’est à constater, un possible licenciement pourra se faire. L’application de ce décret est prévue pour janvier 2024 et la partie évaluation entrera en vigueur en 2026.

Ca.Pa. / image : Belga