Les Russes de Bruxelles victimes de discriminations

Nous avons rencontré Martin (nom d’emprunt) qui témoigne des moments difficiles qu’il connait depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le peuple russe se sent rejeté. Des églises orthodoxes russes sont taguées en Europe, les personnes d’origine russe de certains pays ne peuvent plus se promener là où ils le souhaitent, alors que d’autres sont carrément pointés du doigt et critiqués.

C’est le cas de Martin qui travaille avec les communautés russe et ukrainienne à Bruxelles. Depuis le début de la guerre en Ukraine, lui et ses amis russes ne vivent pas sereinement. Il se sent en danger dans les rues d’Europe, il n’ose plus parler russe.

Martin expliqué également qu’il faut se justifier afin de montrer son soutien à l’Ukraine. Un soutien qu’il montre en en faisant des dons au peuple ukrainien.

■ Reportage de Samia Er-Rami, Béatrice Broutout et Maxime Henrotin