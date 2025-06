Les riverains très préoccupés par le relèvement de la norme de bruit pour la Foire du Midi

Les deux communes concernées (Anderlecht et la Ville de Bruxelles) veulent augmenter la norme de bruit de 3 décibels après 22h00, pour la faire passer de 75 dB à 78 dB.

Les riverains et les associations de quartier vivant à proximité de la Foire du Midi sont très préoccupés par le projet de la Ville de Bruxelles et de la commune d’Anderlecht d’augmenter les normes de bruit pour cet événement annuel.

Les associations de quartier dénoncent le fait qu’elles ne peuvent plus s’y opposer en raison du timing de l’adaptation et de l’impossibilité de déposer une interpellation citoyenne avant la pause estivale du conseil communal. Ils font observer qu’une augmentation de 3 dB correspond à un doublement de l’intensité du bruit puisque les niveaux sonores ne sont pas mesurés de manière linéaire mais logarithmique. La modification du règlement de la fête foraine et des normes de bruit qui y sont liées est vécue comme une véritable épine dans le pied pour les habitants du quartier.

Les riverains, qui habitent le long des boulevards Poincaré, du Midi ou de l’Abattoir rappellent qu’ils contestent les normes de bruit depuis des années. Ils estiment que la norme est trop élevée, ce qui les prive d’un sommeil précieux pendant toute la durée de la Foire du Sud, qui se déroulera cette année du 19 juillet au 24 août 2025 au cœur de Bruxelles, aux limites de la Ville de Bruxelles, et des communes d’Anderlecht et de Saint-Gilles.

Belga