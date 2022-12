Les Responsable Young Drivers se préparent

La nuit de la Saint-Sylvestre sera possiblement très festive, alors reprendre le volant après avoir bu ou dans un état de fatigue avancée n’est pas une solution. Pour cette raison, les volontaires des RYD, Responsable Young Drivers, seront présents pour raccompagner les gens en toute sécurité. Mais avant cette nuit du nouvel an, les volontaires doivent passer un test de conduite.

Afin de faire partie de l’équipe des Responsable Young Drivers la nuit du nouvel an, il faut dans un premier temps, être en possession du permis B, et également faire un test de conduite dans une auto-école de la FAA (fédération des auto-écoles agréées). Une fois ce test réalisé, si l’avis est positif, il est possible d’être bénévoles.

Lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, il sera possible de contacter le 09.02/69.669 (1€/min) afin d’être mis en contacter avec une partie de l’équipe des RYD qui récupère les informations (lieu de la prise en charge, lieu du dépôt et l’ensemble des papiers). Par la suite, deux volontaires arriveront, l’un pour conduire la voiture des automobilistes ne pouvant la reprendre, et l’autre se chargera de le suivre avec la voiture “RYD”.

■ Un reportage de Bernard Denuit, Morgane Van Hoobrouck et Timothée Sempels