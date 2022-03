Mercredi, la Ville de Bruxelles a trouvé une solution pour ouvrir une centre d’enregistrement au Palais 8 du Heysel. Celui-ci fonctionnera en complément de celui ouvert à l’ancien institut Jules Bordet.

Dans le courant de la semaine prochaine, les réfugiés ukrainiens pourront s’enregistrer au Palais 8 du Heysel. Les plans ont été dévoilés ce matin. 8.000 mètres sont disponibles et facilement adaptables. “Il y aura un flux d’entrée et de sortie, les réfugiés passeront de zone en zone pour l’enregistrement et toutes les démarches administratives qu’ils devront faire“, explique Emin Luka, directeur opérationnel de Brussels Expo. C’est le gouvernement fédéral qui s’occupera de la gestion des enregistrements.

Pour l’hébergement d’urgence, une discussion “avancée” est en cours avec un partenaire privé en vue de libérer rapidement plusieurs milliers de mètres carrés à Bruxelles.

Trouver des logements réguliers aux Ukrainiens

Les entités fédérées ont confirmé, de leur côté, leur engagement à travailler avec les communes en vue d’organiser un accueil plus structurel. Il s’agit de trouver des logements réguliers aux Ukrainiens qui rejoindraient la Belgique. L’une des questions qui se posent en particulier est celle de l’enseignement, qualifiée de “défi titanesque” puisque de nombreuses personnes qui arrivent d’Ukraine sont des enfants.

2.000 réfugiés ukrainiens accueillis par jour

Le nombre de réfugiés ukrainiens accueillis par jour s’élève en moyenne à pas moins de 2.000 personnes et, vu la situation sur place et le nombre d’Ukrainiens qui quittent leur pays, ces chiffres sont appelés à encore augmenter. Le défi est colossal pour la Belgique comme pour le reste de l’Union européenne, et dépassera ce qui s’était produit durant la crise syrienne, commentait-on à bonne source, selon Belga.

Globalement, le gouvernement fédéral a défini un processus d’accueil des réfugiés ukrainiens en plusieurs phases.

Le Palais 8 sera disponible durant deux mois avant de retrouver sa vocation initiale.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Yannick Vangansbeek et Séverine Rondeau