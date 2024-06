Les Red Lions alignent une deuxième victoire de rang sur l’Espagne

Les Red Lions (FIH 2) ont décroché un deuxième succès consécutif sur l’Espagne dans leur 11e match de Hockey Pro League, samedi à Anvers. Les champions olympiques ont battu la 8e nation mondiale par 4-1, après avoir déjà pris le meilleur 3-2 jeudi soir. Ils boucleront ce second bloc anversois dimanche face à l’Australie (FIH 3), face à qui ils ont obtenu une belle victoire 5-1, mercredi.

Le staff belge a décidé de se passer samedi de Felix Denayer, Cédric Charlier et Loïck Luyapert, laissés au repos. Contrairement à jeudi, les Belges ont connu plus de réussite dans leur entame de match. Alexander Hendrickx a concrétisé le premier pc belge après seulement une minute de jeu (1-0). Face à un bloc défensif ibère moins compact, Florent Van Aubel a doublé l’avance sur un centre de Nicolas De Kerpel (17e, 2-0). Thibeau Stockbroekx a lui porté le score à 3-0 avant de rejoindre les vestiaires, sur une belle combinaison avec Victor Wegnez (23e). L’intensité est retombée en seconde mi-temps, les Espagnols sauvant l’honneur dans le 4e quart-temps, avec Nicolas Alvarez qui reprenait une balle haute pour tromper Vincent Vanasch (55e, 3-1). Van Aubel a fixé le score à 4-1 avec un doublé réalisé à deux minutes du terme (58e). Grâce à cette cinquième victoire dans la compétition, les champions olympiques totalisent 17 points et sont toujours 5e au classement. Ils reviennent à trois unités des Australiens, 4es, qui jouent en soirée contre l’Argentine et contre lesquels les hommes de Michel van den Heuvel joueront leur match retour dimanche (16h15). Les Lions clôtureront la compétition du 23 au 30 juin, à Utrecht, aux Pays-Bas, avec des doubles confrontations face au pays-hôte et à la Grande-Bretagne.

