Les Red Flames visent l’Euro 2025 lors des barrages face à la Grèce

Les Red Flames , l’équipe nationale féminine belge de football, débuteront vendredi les barrages de qualification pour le prochain Euro 2025. La Belgique s’est déplacée en Grèce pour y disputer la demi-finale aller à 18h00, avant le match retour à domicile, prévu mardi prochain à 20h15 à Louvain.

La campagne de qualifications a été relativement difficile pour les Flames, qui l’ont terminée à la 3e place de leur groupe. Les Belges n’ont devancé la Tchéquie qu’aux confrontations, avec 4 points, tandis que le Danemark (12 points) et l’Espagne (15 points) étaient intouchables et ont pris les deux tickets pour la Suisse et le tournoi qui aura lieu au mois de juillet prochain. Pour Kassandra Missipo, l’expérience a toutefois été “riche en enseignements” que les joueuses pourront “mettre à profit dès le duel face à la Grèce“.

Vingt-huit équipes se disputent désormais les sept dernières des seize places au tournoi. Outre la Suisse, qualifiée en tant qu’hôte, l’Espagne et le Danemark, ce sont l’Allemagne, l’Islande, la France, l’Angleterre, l’Italie et les Pays-Bas qui ont d’ores et déjà validé leur présence en Suisse.

La Belgique, classée 20e nation mondiale par la FIFA, doit faire face à une modeste équipe grecque (FIFA 61) en demi-finale, mais le sélectionneur Ives Serneels s’est interdit de “sous-estimer une équipe qui a fait de grands progrès au cours des dernières années.” Les Red Flames accorderont à leurs adversaires “le respect qui leur est dû“, a assuré le coach.

Après le match aller qui sera joué dans le stade de l’OFI Crète à Héraklion, les Red Flames recevront la Grèce à Louvain mardi. En cas de succès, elles rencontreront en finale de ces barrages l’équipe ressortie de la confrontation entre l’Ukraine (FIFA 35) et la Turquie (FIFA 58).

Belga – Photo : Belga