Les prix de l’immobilier ont grimpé de plus de 30% en dix ans à Bruxelles, selon Immoweb

L’entreprise spécialisée dans la recherche de biens immobiliers note toutefois un ralentissement des prix en fin d’année.

La franche hausse des prix de l’immobilier en Région bruxelloise se confirme dans les chiffres transmis ce mardi par la société Immoweb, spécialisée dans la recherche de biens immobiliers. Selon une étude des prix affichés sur son site web ces dix dernières années, les prix pour les appartements ont augmenté de plus de 34% et ceux des maisons de près de 32%. Cette hausse est encore plus marquée depuis 2017 avec des hausses respectives de 25,7% et de 23,5%.

Selon Immoweb, ce n’est toutefois pas en Région bruxelloise que les prix de l’immobilier sont au plus haut au 1er décembre 2022. La capitale est légèrement dépassée par la Flandre Occidentale sur le prix des appartements au m². La faute à une forte demande du côté de Coxyde et de Knokke. Mais concernant le prix des maisons au m², Bruxelles reste largement plus cher : elle est la seule région du pays à proposer plus de 3 000 euros au mètre carré pour une maison.

Sur l’année 2022, les prix ont encore connu une forte augmentation : en Région bruxelloise, le prix moyen pour un logement est passé à 3 347 euros du m² en douze mois, soit une hausse de 4,6% par rapport au 1er janvier 2022. La plus forte hausse concerne les provinces du Limbourg (+7,3%) et du Luxembourg (+7%).

Toutefois, Immoweb précise que ces hausses de prix connaissent un ralentissement au quatrième trimestre 2022 : on est passé d’une hausse de 1,9% au premier trimestre à 1,1% au troisième trimestre et 0,8% au quatrième trimestre. Et l’entreprise signale même que les prix sont restés stables en décembre. Une tendance qui s’explique par l’inflation et une augmentation des taux d’intérêt qui font reculer le pouvoir d’achat immobilier des Belges. Immoweb estime par ailleurs que ces changements économiques font que le rapport de force est désormais en faveur des acheteurs pour les prochains mois, au moins.

