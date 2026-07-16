Les prérequis de langue dans l’enseignement flamand à Bruxelles évalués plus strictement

Les exigences linguistiques pour les parents dans l’enseignement néerlandophone à Bruxelles seront appliquées de manière plus stricte. Le Parlement flamand a adopté mercredi une modification de décret en ce sens.

A Bruxelles, 65% des places dans les écoles néerlandophones sont réservées aux élèves dont les parents sont néerlandophones. Un niveau de connaissance B2 de la langue de Vondel est ainsi attendu des parents.

Jusqu’à présent, ce niveau était évalué par le biais d’un test oral seulement, bien qu’il fût déjà attendu des parents qu’ils sachent également écrire en néerlandais. Désormais, les parents devront démontrer qu’ils savent lire, écrire, comprendre et parler le néerlandais. Ils pourront le démontrer de différentes manières, par exemple avec le Taaltest Nederlands voor Anderstaligen ou avec le CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal).

“Celui qui choisit sciemment l’enseignement néerlandophone à Bruxelles fait également le choix clair du néerlandais“, affirme le député flamand Koen Daniëls (N-VA). “Une règle de priorité n’a de sens que si elle bénéfice aux personnes auxquelles elle est destinée”, a réagi pour sa part la ministre flamande en charge de Bruxelles, Cieltje Van Achter (N-VA).

Belga