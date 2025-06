Les premiers murs de la “Maison de la mixité” posés à Jette

Ce lundi, le chantier de la future “Maison de la mixité” a franchi une étape symbolique avec la pose des premiers murs préfabriqués en paille. Ce bâtiment écologique verra le jour à l’angle de la rue Esseghem et de la rue Jules Lahaye, dans le cadre du Contrat de quartier durable Magritte (CQDM).

Conçue comme une infrastructure de proximité, la maison accueillera un plateau sportif, un café, un espace de réparation de vélos, une terrasse et un jardin. Elle complétera une première maison de quartier en construction dans la même rue, qui abritera notamment une crèche et une cuisine collective.

Construite à partir de matériaux naturels (ossature bois, isolation en paille, enduit à l’argile), la “Maison de la mixité” mise sur des techniques durables, locales et circulaires. Le tout est préfabriqué par l’entreprise Paille Tech, avec un montage accéléré prévu en deux semaines.

“Construire en paille est une option durable, circulaire et performante qui vise à offrir aux utilisatrices et utilisateurs de l’espace un lieu confortable, chaleureux et sain“, a souligné la bourgmestre Claire Vandevivere, en saluant un projet à la fois innovant et exemplaire.

