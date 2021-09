Les premières séances d’information sur la vaccination ont débuté dans les écoles

Objectif : sensibiliser une tranche de la population encore très faiblement vaccinée.

► Découvrez les statistiques quotidiennes de l’état de l’épidémie de Covid-19 et de la campagne de vaccination en Région bruxelloise (infographie)

Le nombre de contaminations au Covid-19 est toujours en augmentation à Bruxelles et la hausse la plus élevée concerne les 10-19 ans, une tranche d’âge encore peu vaccinée dans la capitale. Ce mardi, une campagne de sensibilisation démarre auprès des élèves. La première école concernée est l’Athénée Robert Catteau, dans le centre de Bruxelles.

► Dossier BX1 | Objectif 16.000 doses par semaine à Bruxelles : “Ce ne sera pas pour tout de suite”

En face des élèves : un animateur radio et un infectiologue. Le but : décrypter le vrai du faux sur le coronavirus et la vaccination. “Le but n’est pas d’aller dans les écoles et dire : faites-vous vacciner. L’objectif est plutôt de dire : voilà la situation, posez vos questions et maintenant que c’est plus clair, vous êtes en état de savoir si vous voulez vous faire vacciner ou non“, explique Vinz Kante, animateur radio en charge de la séance.

Un projet pilote

“Pour l’instant, nous avons un programme avec 30 écoles pilotes et un calendrier déjà fixé jour par jour“, explique Caroline Désir (PS), Ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles. “Le but est d’élargir l’opération mais nous devons d’abord faire le bilan de cette première séquence“.

La vaccination débutera quant à elle le 13 septembre dans les écoles.

■ Reportage de Yassine Mossati, Morgane Van Hoobrouck et Corinne de Beul