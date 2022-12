Les premières “dropzones” dessinées dans le centre de Bruxelles, le stationnement des trottinettes y sera bientôt obligatoire

De nouvelles zones de stationnement pour les trottinettes ont été dessinées ce vendredi matin dans le centre de Bruxelles. Des images publiées sur Twitter montre de nouvelles “dropzones” aux abords du piétonnier. Alors que d’autres communes ont lancé cette dynamique il y a déjà plusieurs mois, il s’agit des premières zones de ce type dans le centre-ville. “Elles ont été installées en marge des Plaisirs d’Hiver, pour fluidifier la circulation des autres usagers et éviter qu’elles ne soient garées n’importe où. Mais elles vont évidemment être maintenues après l’événement“, nous indique-t-on du côté du cabinet de Bart Dhondt, échevin en charge de la Mobilité à la Ville. 54 “dropzones” sont prévues d’ici les prochains jours.

Plusieurs zones ont ainsi été dessinées, de nombreuses autres le seront dans les prochains jours. “Lorsqu’elles seront dessinées, chaque plateforme y activera le stationnement obligatoire. Les utilisateurs ne pourront plus se garer ailleurs“, nous indique-t-on.

Comme le prévoit le règlement régional pour les véhicules d’autopartage qui passera au gouvernement bruxellois dans les prochains mois, les trottinettes garées hors de ces zones pourront être saisies.

Historic day for free float mobility in @StadBrussel as e-scooters/steps are finally obliged to be orderly parked in “drop zones”. pic.twitter.com/9W9MzwEgQw

— Toon Vanagt (@Toon) December 2, 2022