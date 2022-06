“Les populations en situation de précarité n’arrivent plus à se connecter au service public”

Durant la pandémie de Covid-19, les inégalités sociales se sont renforcées à Bruxelles. Certains citoyens ont connu beaucoup de difficultés. Afin d’aider ces personnes, la Fédération des services sociaux tente de créer des liens et des relais d’action dans les quartiers les plus précaires.

Dans les quartiers les plus défavorisées et précaires, les personnes se sentent de plus en plus délaissées par les autorités et autres administrations. Dans le 12h30, Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, explique le travail que réalise le bureau de recherche et d’investigation communs sur les réparations ; “on essaie de réparer les dynamiques de quartier, les solidarités de quartier parce qu’on pense qu’avec les crises qui se suivent et se répètent, c’est vraiment un enjeu important“.

Un phénomène de décrochage existait déjà avant la crise du Covid mais celle-ci est venue l’accentuer ; “les gens n’arrivent plus à se connecter au service public, soit parce qu’ils sont débordés, on pense aux CPAS, soit parce qu’il y a une politique en interne qui depuis la crise essaie de digitaliser les services mais on minimise l’impact que ça a pour les gens. Quand on souffre de fracture numérique, ce qui est le cas pour 70 % des personnes qui ont des problèmes sociaux-économiques ou quand on souffre de fracture linguistique, c’est encore plus compliqué“, pour Céline Nieuwenhuys.

Un sentiment d’abandon

Dès lors, les personnes se sentent abandonnées et ont le sentiment de ne plus compter. Cela a créé une grande méfiance envers le gouvernement. Mais du côté des travailleurs sociaux, la digitalisation a également eu un impact sur le travail, explique Céline Nieuwenhuys ; “Toute cette digitalisation des services publics a impacté très fort tous les travailleurs de terrain, les travailleurs sociaux qui avant s’occupaient des solidarités chaudes dans les quartiers, sortaient de leurs murs, passaient du temps avec des gens. Maintenant ils deviennent des espèces de sous-administrations, débordés par des problématiques d’accès au droit“.

■ Interview de Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, réalisée par Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez dans le 12h30