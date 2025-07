La Fédération des Etudiant·e·s Francophones (FEF) lance ce mercredi son “baromère de la vie étudiante”. Une enquête en ligne qui invite les étudiants à témoigner de leur quotidien.

“3 minutes pour se faire entendre”: via une série de questions comme “As-tu déjà raté des heures de cours à cause de ton job étudiant ?” ou “Est-ce que tu te sens en sécurité pour te confier à ton établissement en cas de harcèlement ?”, la FEF lance son baromètre de la vie étudiante accessible en ligne “de manière rapide et anonyme”. “Une grande enquête pour comprendre comment les jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles vivent leur quotidien, de mettre en lumière les difficultés systémiques rencontrées dans l’enseignement supérieur, mais aussi de valoriser les leviers de bien-être existants“, explique la FEF par communiqué.

Regrettant un “manque de chiffres” et l’absence d’un observatoire de la vie étudiante, la FEF ambitionne avec ce baromètre “un outil à la fois diagnostique et politique, pensé pour alimenter les décisions des établissements, des pouvoirs publics et des acteurs associatifs” mais aussi “de porter des revendications politiques solides, ancrées dans les besoins réels.”

“On décide beaucoup pour les étudiants, mais rarement avec elles et eux. Ce baromètre vise à inverser cette logique. En allant chercher ces chiffres, on fait le travail à la place d’Élisabeth Degryse (ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ndlr)”, tranche Adam Assaoui, président de la FEF.

Le baromètre est accessible tout l’été, et les résultats seront rendus publics à la rentrée.

BX1