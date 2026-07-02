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Les pompiers extraient une personne coincée dans une voiture après un accident à Molenbeek

Selon les pompiers, de nombreux badauds étaient présents lors de l’intervention et des applaudissements spontanés ont éclaté dans la foule après la libération du conducteur.

Ce mercredi 1er juillet, un accident s’est produit boulevard Edmond Machtens à Molenbeek vers 22h15. Une personne s’est retrouvée coincée dans son véhicule après un accident n’impliquant pas d’autres véhicules. La voiture a glissé sur le flanc et il a fallu la dépavillonner pour extraitre le conducteur.

BX1 – Pompiers de Bruxelles

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