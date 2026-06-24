Les pompiers déposent un préavis de grève à durée indéterminée face à un projet de réforme

Les syndicats des pompiers ont déposé mercredi, à l’occasion d’un conclave organisé par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Bernard Quintin (MR), un préavis de grève à durée indéterminée qui entrera en vigueur dès samedi. Celui-ci couvre l’ensemble des pompiers, dont les volontaires, ainsi que le personnel administratif et technique.

L’action en front commun est menée à la suite du dépôt de notes des réseaux wallon et flamand des zones de secours, plaidant pour de potentielles économies dans le cadre d’une réforme du secteur. “Ce ne sont pas des réformes, ce sont des économies aveugles qui portent directement atteinte à la sécurité des citoyens et des secouristes”, pointent les syndicats (CSC, CGSP et SLFP) dans un communiqué commun.

Les représentants des pompiers déplorent ainsi une “politique de démantèlement” et appellent les pouvoirs publics à davantage d’investissements pour les services d’urgence après “des années de sous-financement et d’impasse politique”. Ils demandent “une révision des plans de réforme actuels”, “des garanties en matière de sécurité juridique et de conditions de travail viables” et “une politique qui place la sécurité et la qualité des services d’aide au cœur de ses préoccupations”.

Un conclave est organisé mercredi au cabinet du ministre Quintin avec les différents interlocuteurs du secteur, mais selon Olivier Nyssen, permanent syndical de la CGSP Admi, une telle journée ne permet pas la reprise du dialogue social. “Nous avons demandé à être conviés à une concertation”, a-t-il souligné. Une réunion du comité C entre syndicats et ministre a finalement été ajoutée à l’agenda, le 10 juillet. “Si cette rencontre s’avère peu positive, des actions pourront être considérées”, a indiqué le représentant du syndicat socialiste.

Belga