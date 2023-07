Les pompiers de Bruxelles en lice aux “World Police & Fire Games” ont déjà décroché sept médailles

Près d’une trentaine de pompiers et pompières de Bruxelles participent aux “World Police & Fire Games”. Cette année, la compétition se déroule au Canada, dans la ville de Winnepeg.

Organisé tous les deux ans, l’événement rassemble plus de 8500 participants. Ce sont des pompiers et policiers provenant de plus de 50 pays à travers le monde. Ces athlètes concourent dans plus de 60 sports différents. L’édition de 2011 à New York détient le record de participation avec plus de 16 000 athlètes provenant de près de 70 pays.

Cette année, une délégation de 28 pompiers et pompières participent à ces jeux. “Nos athlètes ont déjà récolté cinq médailles d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze”, rapporte Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

La compétition a débuté vendredi dernier et se termine ce dimanche.

Ma. Ar. – Photos : Pompiers de Bruxelles