Les Plaisirs d’Hiver dépassent les 2 millions de visiteurs

Plus de 2 millions de visiteurs se sont déjà rendus à l’édition 2022 des Plaisirs d’Hiver, se félicitent les organisateurs dans un communiqué. De ces visiteur.euse.s, 799.330 sont Bruxellois.e.s (36,5%), 636.669 Belges (29,1%) et 750.986 34,3% internationaux, indique Brussels Major Events, l’ASBL qui organise l’événement pour la Ville de Bruxelles.

“Après deux années difficiles liées au Covid, nous sommes ravi.e.s de voir affluer les visiteur.euse.s toujours plus nombreux.euse.s pour profiter du panel d’activités proposées par Plaisirs d’Hiver”, explique Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques. “En vingt ans, l’événement, ambitieux, a vraiment permis d’inscrire la Ville de Bruxelles comme une destination de prédilection accessible et proche des citoyen.ne.s. Mais Plaisirs d’Hiver c’est aussi un véritable moteur économique, essentiel en ces temps de crises, pour insuffler de l’optimisme dans le cœur des commerçant.e.s et de leurs client.e.s”.

Le marché de Noël se terminera le 1er janvier. Les installations situées sur les places De Brouckère et Monnaie, quant à elles, prolongeront les festivités jusqu’au dimanche 8 janvier. Durant toute une semaine, le public pourra donc encore s’essayer aux patins ou au curling, accueilli par les chalets et par le village après-ski. C’est également jusqu’à cette date que les rues du centre et le sapin de Noël de la Grand-Place seront en fête, mettant en valeur les commerces qui les animent, indiquent les organisateurs dans le communiqué.

