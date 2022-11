Les Plaisirs d’Hiver de retour le 25 novembre : voici toutes les nouveautés de cette 22e édition

La 22e édition des Plaisirs d’Hiver à Bruxelles aura lieu du vendredi 25 novembre au dimanche 1er janvier, ont annoncé ce mardi les autorités communales. Les Bruxellois et touristes pourront retrouver les grands classiques qui font la réputation du marché. De nouvelles activités seront également à découvrir.

Parmi les innovations de cette édition, les organisateurs rendront hommage aux Premières Nations du Canada en mettant en avant l’offre touristique proposée par Tourisme Autochtone Québec.

Dans le magnifique et apaisant écrin du Grand Hospice, à un jet de pierres de la grande roue, un “Secret Garden” plein de surprises attendra également les curieux. Du mercredi au dimanche, ce lieu verdoyant et surprenant proposera une ambiance unique avec installations lumineuses, concerts acoustiques, humoristes locaux et même des saunas chauffés au bois !

Du côté de la place de la Monnaie, les amateurs de sport pourront s’essayer à une discipline olympique bien connue des pays nordiques : le curling. Au total, trois pistes seront accessibles dans une ambiance de village “après-ski”.

Les organisateurs annoncent également une nouveauté virevoltante qui devrait en séduire plus d’un : des balançoires créeront la surprise au Mont des Arts, composant de superbes mélodies.

Malgré l’esprit festif qui règnera dans les rues, la Ville de Bruxelles tenait à réaffirmer son soutien à l’Ukraine en organisant quelques animations de rue traditionnelles.

Les incontournables

Au-delà des nouveautés, les Plaisirs d’Hiver rimeront également avec grand-roue, patinoire, sapin de Noël majestueux et crèche sur la Grand-Place. La plus belle place du monde sera aussi l’objet de toutes les attentions au cours d’un spectacle son et lumière organisé plusieurs fois par soirée.

Comme l’année dernière, le Bois de la Cambre sera également de la partie et accueillera, notamment, une patinoire et des décorations lumineuses.

Dans un contexte économique complexe, marqué par l’inflation et les questions environnementales, la Ville de Bruxelles précise que de nombreuses pistes sont mises en œuvre pour améliorer la durabilité de l’événement. Les horaires des illuminations des rues seront notamment réduits de 17h00 à 01h00 (au lieu de 13h00 à 01h00).

Belga – Photo: Belga/Nicolas Maeterlinck