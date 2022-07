“Les Petits Débrouillards” font découvrir le monde scientifique aux enfants

L’association lance sa campagne “mobilise ta science ! ” dans le cadre du projet Good Move.

La campagne débute dans le quartier Reyers, rue Colonel Bourg et se poursuivra dans d’autres quartiers de Schaerbeek. L’association “Les Petits Débrouillards”, d’origine québécoise, permet aux enfants de s’ouvrir à la solidarité à travers des actes citoyens en lien avec la culture scientifique et technique. Dans le cadre de “mobilise ta science !”, grâce à des jeux et des expériences, les enfants comprennent mieux les conséquences de la mobilité sur l’air, la santé et le climat. L’objectif de ces activités est de faire prendre conscience que malgré leur jeune âge, ils sont des citoyens et des acteurs dans la société.

Au niveau du calendrier, les ateliers se tiendront à Colonel Bourg du 29 au 30 juillet puis du 5 au 13 août, mais également du 3 au 4 août de 11h à 17h à la Place de Houffalize.

■ Un reportage de Valérie Leclercq, Frédéric De Henau et Pierre Delmée