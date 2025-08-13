Les noms des 64.000 victimes palestiniennes et israéliennes égrenés à Bruxelles

Soixante Néerlandais ont lu à voix haute, mercredi au cœur du quartier européen de Bruxelles, les noms des 64.000 victimes palestiniennes et israéliennes de la guerre qui ravage actuellement la bande de Gaza. La liste devait ensuite être remise à l’ambassadeur d’Israël auprès de l’Union européenne, Haim Regev. Toutefois, ce dernier a refusé de rencontrer une délégation de ces “témoins de Gaza” – comme ils se nomment – venus de Nimègue (dans l’est des Pays-Bas).

La lecture a débuté à 11h30. Ces “citoyens inquiets” se sont répartis la liste, qu’ils ont récitée en même temps dans la “petite” rue de la Loi, une portion piétonne coincée entre le rond-point Schuman et le parc du Cinquantenaire. Les militants ont choisi cet endroit pour sa proximité avec le bâtiment du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), établi au coin de la rue. L’organe gère les relations diplomatiques de l’UE avec les pays non membres.

L’âge des victimes était également mentionné, rappelant que des enfants de quelques mois ou d’un an à peine ont trouvé la mort dans l’enclave palestinienne depuis le 7 octobre 2023. Parmi les 64.000 victimes, 13.269 étaient des enfants. Les activistes néerlandais espéraient remettre cette liste à l’ambassadeur d’Israël auprès de l’UE. Après la cérémonie, ils ont rejoint en bus la commune d’Uccle, où se trouve l’ambassade d’Israël. Peu avant 16h00, une délégation de deux personnes a pu pénétrer dans la rue, encadrée par la police. Cependant, le duo s’est vu refuser l’entrée du bâtiment diplomatique avant d’en avoir atteint la porte. “Pourquoi ne veulent-ils pas recevoir la liste?“, a déploré devant la caméra de Belga le porte-parole des activistes néerlandais, Jos van Dongen. “Elle comprend aussi les noms des victimes israéliennes. Le document est compilé en 18 livres, un nombre qui correspond au mot hébraïque ‘haï’ signifiant ‘vivant’. (…) C’est la raison pour laquelle il y a 18 livres: comme symbole de vie.“

La tenue de cette action à Bruxelles fait suite à deux initiatives similaires des “témoins de Gaza” à Nimègue et La Haye. Une nouvelle déclamation est prévue dans deux semaines, une fois encore dans la capitale de l’Europe.

Avec Belga – Images Belga