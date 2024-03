Les nocturnes des musées bruxellois de retour tous les jeudis dès avril

Les musées et lieux de culture bruxellois ouvriront leurs portes chaque jeudi soir du 11 avril au 23 mai dans le cadre de la 23e édition des Nocturnes, a annoncé lundi l’association Brussels Museums. Les curieux et férus de culture pourront découvrir pas moins de 42 musées à un tarif avantageux de 6 euros par visite.

Arts, architecture, histoire, nature et gastronomie seront au menu de cette nouvelle édition avec l’ouverture d’une grande variété de lieux culturels de la Capitale tels que la Villa Empain, le Palais du Coudenberg, la Maison Autrique, le Jardin botanique de Meise et le Belgian Beer World. Outre les expositions et les collections permanentes, des visites guidées, des ateliers artistiques et un accès exceptionnel à quelques réserves sont également au programme. Les visiteurs et visiteuses pourront notamment participer à un atelier de tatouage à la Garde-Robe de Manneken Pis, à des démonstrations de projections à la Cinematek ainsi qu’à l’élaboration de fanzines au Centre belge de la Bande dessinée.

Plus insolite, un véritable show de stand up attend les visiteurs au cœur des galeries du Palais du Coudenberg. Plusieurs musées participent également pour la première fois à l’événement, tels que le Belgian Beer World ainsi que des musées qui fermeront bientôt pour travaux, comme le Musée Juif de Belgique et la bibliothèque royale KBR. Dans cette dernière, les férus d’art pourront découvrir l’exposition organisée à l’occasion du 75e anniversaire de la mort du peintre ostendais James Ensor.

Autre nouveauté, l’accent sera mis sur une programmation “en plein air”. Plusieurs musées proposent des activités en extérieur, des promenades notamment, comme le Jardin botanique de Meise, le Jardin des plantes médicinales Paul Moens, le FeliX Art & Eco Museum et la Maison Cauchie. En plus du tarif à 6 euros, un pass Nocturnes (3 tickets + 1 gratuit) est disponible pour les visiteurs et visiteuses qui envisagent plusieurs visites ou souhaitent venir en groupe. Certains musées seront accessibles gratuitement comme le Musée de la Banque Nationale ou La Maison des Arts. Le programme complet ainsi que le module de réservation des tickets est à retrouver sur le site de l’événement: www.nocturnes.brussels

Belga – Photo : Belga