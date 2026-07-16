Les ministres Laaouej et De Smedt dénoncent la suppression de 700 places du Brussels Deals: “Une attaque contre Bruxelles”

Les ministres bruxellois Ahmed Laaouej (PS) et Dirk De Smedt (Anders) ont dénoncé jeudi la décision de la ministre fédérale Anneleen Van Bossuyt (N-VA) de supprimer 700 places d’accueil supplémentaires pour demandeurs d’asile en Région bruxelloise.

Cette décision “mènera à un drame social“, alerte le ministre bruxellois des Finances Dirk De Smedt, dans De Morgen. Selon lui, la ministre fédérale de l’Asile et la Migration “joue avec les statistiques” en modifiant régulièrement les conditions d’inscription sur la liste d’attente, afin de prétendre ensuite que celle-ci diminue. “Elle nous met devant le fait accompli, tout en sachant parfaitement que nous ne pourrons pas résoudre ce problème rapidement et que des gens se retrouveront à la rue.”

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Sur La Première (RTBF), le ministre bruxellois de l’Action sociale, Ahmed Laaouej, a dénoncé une décision “totalement irresponsable et inhumaine, qui va jeter des centaines de personnes dans la rue, dont des enfants, en pleine canicule”. Il y voit “une attaque en règle contre Bruxelles” et appelle les autres membres du gouvernement fédéral à réagir.

La suppression annoncée ce jeudi matin de 700 places d’accueil dans le “Brussels Deal”, quinze jours après une première annonce d’une suppression de 300 places, aura pour effet de réduire de moitié ce dispositif, qui avait été mis en place en 2022 pour pallier la saturation du réseau Fedasil. La ministre N-VA affirme que les listes d’attente se sont réduites et envisage de mettre fin au dispositif d’ici la fin de l’année.

Belga