Les mesures sont-elles suffisamment respectées aux Plaisirs d’Hiver, maintenus par les autorités ?

Les Plaisirs d’Hiver ont été autorisés à poursuivre leurs activités.

L’inquiétude était vive, vendredi matin, avant la tenue du Comité de concertation : en sursis, les marchés de Noël craignaient de devoir déjà refermer leurs chalets et ranger au placard vins chauds et autres réjouissances. Le Codeco décidera finalement de ne pas toucher aux marchés de Noël, laissant néanmoins la possibilité aux autorités locales ou provinciales de décider ou non de l’annulation de ces événements.

Aux Plaisirs d’Hiver, les différentes activités se poursuivront donc bien, nous confirmait hier la Ville de Bruxelles. Les mesures sanitaires en place restent, elles, inchangées, si ce n’est que le masque devient obligatoire dès six ans (contre dix ans auparavant) : ainsi le CST est toujours requis (sous la forme d’un bracelet), et des sens de circulation sont conseillés, notamment.

Mais face à la quatrième vague, faut-il renforcer plus encore les mesures dans les marchés de Noël, et aux Plaisirs d’Hiver ? Et sont-elles déjà suffisamment respectées ?

■ Reportage de Marine Guiet et Thibaut Rommens, avec Maxim Henrotin