Les matchs Anderlecht Standard se joueront sans fans visiteurs jusqu’à la fin de la saison 2024-2025

“Au cours des six dernières années, le Clasico entre le RSC Anderlecht et le Standard de Liège a été interrompu à quatre reprises“, ont expliqué les deux clubs.

Dans deux cas, lors des playoffs 2019 à Anderlecht et durant la saison régulière en octobre 2022 au Standard, le match n’avait pas repris. Le dernier arrêt en date remonte au duel de Coupe de Belgique jeudi dernier à Anderlecht. Après ces incidents, les supporters du Standard n’avaient pas été autorisés à assister à la rencontre de championnat trois jours plus tard. “Ce qui aurait dû être l’un des grands moments du football belge s’est souvent avéré être une désillusion pour les amoureux du sport au cours des dernières années“, ont regretté les deux clubs.

“Malgré des mesures de sécurité élaborées, le Clasico s’est soldé par de violents affrontements et d’importants dégâts matériels. Le Clasico, qui pour la majorité des supporters est basé sur une rivalité saine, a dégénéré quatre fois au cours des six dernières années à cause d’un petit groupe de supporters des deux côtés. C’est pourquoi les deux clubs ont convenu d’une période de réflexion.”

“Au minimum jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, aucun supporter visiteur ne sera autorisé à assister aux matchs entre le Standard de Liège et le RSC Anderlecht“, ont poursuivi les deux clubs, qui “regrettent profondément cette décision et sont conscients qu’elle affectera également certains des supporters les mieux intentionnés et les plus loyaux, mais ils veulent donner un signal fort que la violence n’a pas sa place dans et autour d’un stade de football.”

Belga – Photo: Belga