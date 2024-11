Les lignes de tram 9 et 19 seront remplacées par des T-bus jusqu’à mi-février 2025

À partir de ce samedi et jusqu’à mi-février 2025, les lignes de tram 9 et 19 seront remplacées par des T-bus au nord-ouest de Bruxelles, en raison de travaux de renouvellement des voies sur l’avenue de Jette.

Les déviations débuteront ce vendredi à 20h. Les T-bus circuleront entre Simonis et Roi Baudouin pour la ligne 9, et entre Simonis et Miroir pour la ligne 19. Les T-bus feront leur terminus à l’arrêt Heysel. Les T-bus ne desserviront pas l’arrêt Stade.

Dès le samedi 9 novembre et jusqu’au 16 février 2025, les trams 9 et 19 seront remplacés par des T-bus entre les arrêts Simonis et Miroir. À Simonis, les trams 9 vers Groot-Bijgaarden desserviront la station normalement. Concernant Miroir, les trams 9 vers Roi Baudouin desserviront leur arrêt habituel alors que les trams 19 vers De Wand desserviront un arrêt provisoire situé avenue de Laeken.

Les usagers sont invités à vérifier les horaires et les itinéraires modifiés pendant cette période de travaux.

■ Un reportage de Bryan Mommart, Daniel Magnette et Paul Bourrières