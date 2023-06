Les joueurs du RSCA et DAMSO inaugurent un terrain de sport à Anderlecht

Ce mercredi avait lieu l’inauguration du ‘Théâtre de Talents’, un terrain de sport public au cœur de la commune d’Anderlecht avec la présence de Damso et des joueurs du RSCA

Si le chanteur n’est pas très bavard, il donne tout de même ce conseil aux jeunes : “Ne perdez jamais cette envie de vous amuser” avant d’expliquer sa présence par : “Je suis là pour la jeunesse, pour l’amour du sport, pour l’amour, l’amusement et le partage.”

Au-delà de la présence de Damso, ce sont les joueurs du RSCA qui sont venus se rappeler, de bons souvenirs et dire aux jeunes, de rien lâcher et de croire en leurs rêves. Et ça a l’air de porter ses fruits.

Le projet fait partie de la coopération entre le RSCA, DAMSO et Telenet. “C’est une autre expression de l’ambition commune de promouvoir l’inclusion, l’égalité des chances et la diversité dans les quartiers bruxellois par le biais du sport – et du football en particulier” peut-on lire dans un communiqué.